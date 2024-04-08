Россияне сбросили четыре УАБа на центр Белополья: Сумская ОВА обнародовала фото последствий

Оккупанты совершили очередное преступление против мирных людей, ударив по гражданской инфраструктуре.

В результате вражеского обстрела Белополья Сумской области погибла женщина, еще два человека ранены. Сегодня днем, 8 апреля, враг сбросил 4 УАБа в центре города.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В результате авиационного удара одна женщина погибла, три человека получили ранения. Один из раненых — в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, как местными, так и областными больницами", — заявили в ОВА.

8 апреля враг сбросил 4 КАБа в центре города Белополье Фото: Сумская ОВА

Разрушены торговые заведения, городской совет, уничтожены автотранспортные средства.

8 апреля враг сбросил 4 КАБа в центре города Белополье Фото: Сумская ОВА

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы.

8 апреля враг сбросил 4 КАБа в центре города Белополье Фото: Сумская ОВА

Как сообщает администрация, благодаря тому, что сигнал воздушной тревоги раздался вовремя и люди спустились в укрытие, удалось избежать большего количества жертв.

8 апреля враг сбросил 4 КАБа в центре города Белополье Фото: Сумская ОВА

К сожалению, оставшиеся извне получили ранения, в том числе и несовместимые с жизнью.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. Еще раз подчеркиваю, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и родных", – призвал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Накануне россияне обстреляли Сумщину из минометов, артиллерии, атаковали дронами и избивали из танков. Там прогремели 173 взрыва, был ранен человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.