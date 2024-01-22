Россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы на одно из сел Херсонщины: последствия обстрела (фото)

На одно из сел в Миловской общине Херсонской области российские оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы. Удар пришелся по жилым домам.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram вечером 22 января.

"Пострадавших среди местных жителей нет. Последствия обстрела — на фото", — коротко прокомментировал он вражескую атаку.

Россияне сбросили четыре управляемых авиабомба на одно из сел Херсонщины Фото: Александр Прокудин

Отметим, что обстрелы региона не прекращаются ни днем, ни ночью. За прошедшие сутки враг из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и дронов 119 раз обстрелял Херсоншины.

А днем 17 января армия РФ обстреляла Берислава. Там сообщают о трех пострадавших.

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