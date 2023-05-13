Россияне сбросили две авиабомбы на Берислав в Херсонской области (фото)

Обошлось без человеческих жертв.
В субботу, 13 мая, в 04:00 русская армия атаковала Берислав Херсонской области. оккупанты страны-агрессорки сбросили на город две управляемые авиабомбы.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, чудом обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В результате удара РФ повреждено здание объекта критической инфраструктуры.
Кроме того, из-за обстрела Берислав остался без электроснабжения. "Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан", — добавил глава региона.
Напомним, в субботу, 13 мая, в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в области не была объявлена.