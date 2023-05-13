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Россияне сбросили две авиабомбы на Берислав в Херсонской области (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне сбросили две авиабомбы на Берислав в Херсонской области (фото)

13 мая русская армия атаковала Берислав. / Фото: Херсонськая ОГА

Обошлось без человеческих жертв.

В субботу, 13 мая, в 04:00 русская армия атаковала Берислав Херсонской области. оккупанты страны-агрессорки сбросили на город две управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, чудом обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В результате удара РФ повреждено здание объекта критической инфраструктуры.

Кроме того, из-за обстрела Берислав остался без электроснабжения. "Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан", — добавил глава региона.

Россияне сбросили на Берислав две авиабомбы. / © Херсонськая ОГА
Россияне сбросили на Берислав две авиабомбы. / Фото: Херсонськая ОГА
В результате удара по Бериславу город остался без электричества. / © Херсонськая ОГА
В результате удара по Бериславу город остался без электричества. / Фото: Херсонськая ОГА
Оккупанты 13 мая нанесли авиаудар по Бериславу. / © Херсонськая ОГА
Оккупанты 13 мая нанесли авиаудар по Бериславу. / Фото: Херсонськая ОГА

Напомним, в субботу, 13 мая, в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в области не была объявлена.

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Дата публикации
Просмотры
827
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