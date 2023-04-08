Россияне сбросили две авиабомбы на Черниговщину: что известно

Информации о потерпевших нет.

Накануне поздно вечером около 22:17 российские оккупационные войска выпустили две управляемые авиабомбы на приграничные населенные пункты Черниговской области.

Об этом сообщило оперативное командование "Север".

Отмечается, что вражеская армия нанесла авиационный удар с истребителя Су-35 с территории Российской Федерации. В результате атаки пострадали два населенных пункта Семеновской общины.

Военные зафиксировали два взрыва в пределах двух населенных пунктов. В результате удара РФ повреждены жилые дома и коммуникации. Информация о пострадавших и других повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, отметили в ОК "Юг".

Напомним, в РФ начали производить новый вид тяжелых 1,5-тонных авиационных бомб для атак. У украинских сил обороны пока нет возможности их сбивать. Ведь такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и по линии боевого столкновения или государственной границы.

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