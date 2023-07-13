Россияне сбросили фугасную бомбу на Змеиный

В четверг утром, 13 июля, российские оккупационные войска сбросили фугасную бомбу на остров Змеиный в Черном море.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы", — говорится в сообщении.

Кроме того, российская армия продолжает использовать тактическую авиацию на Бериславщине Херсонской области. В частности, по поселку Казацкое в среду "отработали" управляемыми авиабомбами.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано более 70 артиллерийских обстрелов с расходом более 460 снарядов.

Как сообщалось, российские кафиры усилили атаки авиабомбами и "Ланцетами" на юге Украины. Кроме того, войска РФ возвращаются на свои позиции, откуда вода отступила после подрыва Каховской ГЭС.

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