Россияне сбросили КАБ на Белополье: в ОВА обнародовали фото последствий

Россияне сбросили на Белополье в Сумской области коррегированные авиационные бомбы калибром 500 килограммов (КАБ) и убили мужчину. Его дочь серьезно ранена.

Об этом сообщили в Сумской ОВА и Сумской облпрокуратуре.

КАБ попал в здание местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также ранена 55-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Россияне сбросили на Белополье, что в Сумской области, корректируемые авиационные бомбы

"Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумщины. Сегодня днем, 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье", — говорится в сообщении.

Россияне сбросили на Белополье, что в Сумской области, корректируемые авиационные бомбы

Напомним, днем 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье в Сумской области. В ОВА заявили о предварительных последствиях.

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