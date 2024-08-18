Россияне сбросили КАБ на Белополье: в ОВА обнародовали фото последствий

КАБ попал в здание местных жителей.
Россияне сбросили на Белополье в Сумской области коррегированные авиационные бомбы калибром 500 килограммов (КАБ) и убили мужчину. Его дочь серьезно ранена.
Об этом сообщили в Сумской ОВА и Сумской облпрокуратуре.
КАБ попал в здание местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также ранена 55-летняя женщина и 63-летний мужчина.
"Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумщины. Сегодня днем, 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье", — говорится в сообщении.
Напомним, днем 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье в Сумской области. В ОВА заявили о предварительных последствиях.
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