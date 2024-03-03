Россияне сбросили КАБ на Курахово: ранены 16 человек (фото)

Оккупанты снова сбросили КАБ на Курахово.

Российские оккупанты сегодня, 3 марта, цинично обстреляли центр города Курахово в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали десятки человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В результате атаки ранены 16 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Последствия удара по Курахово

По словам главы ОВА, город попал под огонь сегодня в обед — враг попал в центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали корректируемую авиабомбу (КАБ).

На месте удара работают представители местных властей, полиция и спасатели.

Последствия удара по Курахово / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Напомним, 28 февраля россияне забросали авиабомбами жилые кварталы в Курахово.

27 февраля армия РФ обстреляла Кураховскую громаду из артиллерии, в результате этого один человек погиб и пятеро ранены.

Ранее мы писали, могут ли Курахово, Торецк, Часов Яр, Северск и другие прифронтовые города стать новыми Авдеевкой и Бахмутом.

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