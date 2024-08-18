Россияне сбросили КАБ на Сумщину — в ОВА сообщили о жертвах

Днем 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье в Сумской области. Предварительно, один человек погиб и один получил ранения.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

По официальной информации, на месте работают все необходимые службы. Предоставляется медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. В настоящее время последствия вражеской атаки уточняются.

Под завалами построек могут быть люди.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что только этим летом россияне нанесли более двух тысяч ударов по территории Сумщины. Применяли ракеты, артиллерию, кабы, ударные дроны, минометы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.