Россияне сбросили на Херсон управляемые авиабомбы: все подробности утренней атаки

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня утром, 15 октября, в Херсоне раздался мощный взрыв. После этого в некоторых районах пропало электричество.

Как сообщил глава ОВА Роман Мрочко, российские военные с СУ-34 нанесли авиационный удар в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

"Около часа назад с разницей в 30 минут военными РФ из СУ-34 был нанесен авиаудар, предварительно 2 КАБ (корректированная авиационная бомба – ред.), в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне", – отметил он.

Горожане сказали ТСН.ua, что после взрыва ухудшилась связь и отсутствует Интернет.

В ОВА заверили, что над восстановлением электричества в городе работают аварийные бригады.

Мрочко призвал людей в случае необходимости обратиться в "Пункти незламності", где работают генераторы и старлинки, есть запасы пищи и воды.

Как сообщил в марафоне "Единые новости" руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников, военные РФ сбросили две управляемые авиабомбы на пригород Херсона. Разрушены дома, повреждены линии электропередачи и объект инфраструктуры.

"Укрзализныця" также сообщила, что вокзал переходит на резервное питание. Ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 "Херсон — Киев", все пассажиры целые. Поезд уже уехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику.

Что говорят военные

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 15 октября, обстреливали юг Украины, сбросив 10 управляемых авиабомб. Террор продолжается и в Черном море.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Ночь прошла неспокойно. Россияне за ночь сбросили на юг 10 управляемых авиабомб", – заявила она.

Напомним:

Российская армия обстреляла транспортное предприятие в Херсоне утром 2 октября.

Накануне в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек, еще шестеро были ранены, двое из них — дети.

26 сентября также россияне атаковали медицинское учреждение в Бериславе. Попадание повредило крышу одного из отделений, пищеблок, прачечную, котельную, гаражные, хозяйственные и складские помещения.

Российские военные регулярно обстреливают украинские города и села, расположенные в пределах досягаемости их артиллерии, ракетных систем залпового огня, ракет и дронов. Несмотря на многочисленные свидетельства, Москва отрицает нападения на гражданские объекты, утверждая, что бьет только по военной инфраструктуре.

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