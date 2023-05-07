Россияне сбросили на село в Херсонской области 5 авиабомб: жуткие подробности

Также оккупанты из артиллерии обстреливали Херсонщину.
Российские террористы в воскресенье, 7 мая, сбросили на село Кизомис Херсонской области 5 управляемых авиабомб.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Россияне в очередной раз обстреляли село Кизомис, сбросив на этот населенный пункт 5 управляемых авиабомб. Из-за террористического удара были полностью уничтожены 3 жилых дома, еще 4 дома местных повреждены. Также террористы перебили газопровод.
Прокудин отметил, что никто из гражданских из-за обстрела Кизомыса не пострадал.
"Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина. Врачи оказали потерпевшей медпомощь и оставили дома", — добавил глава Херсонской ОВА.
Террористические обстрелы Херсона
Российские оккупанты наносят террористические удары по освобожденной части Херсонской области. Так, 3 мая оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Они попали по пассажирскому поезду, из-за чего пострадал проводник. Все же поезд отправился из Херсона во Львов и прибыл почти без опозданий.
Также 3 мая россияне обстреляли в Херсоне гипермаркет "Эпицентр" и супермаркет АТБ. Из-за террористических ударов только один день в Херсоне погибли более 20 человек.
Недавно во время разминирования Херсонщины погибли 6 спасателей. Россияне специально сбросили взрывчатку с дрона, когда специалисты занимались работой.
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