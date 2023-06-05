Россияне сбросили на Торецк две авиабомбы: есть разрушения и пострадавшие (фото)

Российские оккупанты сбросили две авиабомбы на центр Торецкая Донецкой области. В результате ранения получили шесть местных жителей.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Как стало известно, российские оккупанты 5 июня обстреляли Торецк. Армия России нанесла два удара по центру города, используя ФАБ-250.

“В результате обстрела две женщины 71 и 64 лет и 45-летний мужчина получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы. Кроме того, во время несения службы трое проезжавших мимо правоохранителей претерпели контузии. Также от взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка. Досудебное расследование продолжается”, – рассказали в прокуратуре области.

Напомним, что оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Их цель — перехватить инициативу в ВСУ и развить наступление, чтобы наконец выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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