Россияне сбросили три авиабомбы на Орехов: есть погибший и раненые, жуткие фото

Россияне полностью разрушили один дом, многие здания повреждены.
Российские террористы в понедельник, 12 июня, сбросили три авиабомбы на город Орехов Запорожской области. На месте трагедии погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Российская террористическая армия атаковала Орехов авиабомбами. Повреждены жилые дома и коммуникации. На месте трагедии россияне убили 48-летнего мужчину.
"Три управляемых авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации. К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летний раненый оперативно доставлен в медучреждение", — сообщил председатель ОВА.
В ГСЧС в Запорожской области уточнили, что оккупанты полностью разрушили жилой дом и повредили еще 20 помещений.
"В результате авиаударов один дом полностью разрушен, еще 20 домовладений и автомобиль повреждены взрывной волной. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание двух домов на общей площади 120 кв.м", — говорится в сообщении.
Напомним, несмотря на постоянные атаки россиян, на линии фронта в Запорожье остаются более девяти тысяч человек. Многострадальный Ореховский район – под ежедневными ударами вражеской артиллерии, авиации и управляемых авиабомб. В самом Орехове, где россияне разрушают дома, магазины и школы, остаются более тысячи человек.
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