Россияне сбросили три управляемых авиабомбы на Константиновку — фото последствий

На месте работают органы и все ответственные службы.

Один человек погиб, еще двое ранены в результате российских ударов по Константиновке на Донетчине.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Сегодня днем россияне сбросили три управляемых авиабомбы на Константиновку на Донетчине. Один человек погиб, еще двое ранены", — написал он.

Россияне сбросили три управляемых авиабомба на Константиновку Фото: Вадим филашкин

Он добавил, что в результате удара повреждены две многоэтажки, админздание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередачи.

Один человек погиб, еще двое ранены в результате российских ударов по Константиновке

Напомним, накануне на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений. За сутки 5-6 октября, в частности, на Кураховском направлении ВСУ отразили 26 атак. Активнее всего россияне пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино.

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