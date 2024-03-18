Россияне сбросили УАБ на пожарную часть в Харьковской области: какие последствия (фото)

В момент атаки в депо находились 11 спасателей.
Российские войска вечером 17 марта сбросили управляемую авиабомбу на пожарную часть в селе Белый Колодец на Харьковщине. Есть повреждения и раненый.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и МВД Украины.
Глава области проинформировал, что в 23:30 оккупанты нанесли удар УАБ по пожарной части в селе Белый Колодец Чугуевского района. В результате удара были повреждены здание пожарной части и четыре пожарно-спасательных автомобиля.
Легкую травму получил 29-летний водитель автомобиля. Обошлось без госпитализации.
В МВД отметили, что в момент атаки на дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель пожарно-спасательного подразделения. Медицинскую помощь ему оказали на месте.
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Напомним, российские захватчики в ночь на 18 марта устроили атаку дронами Shahed по Украине. Так, враг запустил 22 беспилотника, силы ПВО сбили 17 из них в пределах нескольких областей.
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