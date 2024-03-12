Россияне сбросили УАБы на Великописаревскую громаду: ранены дети, есть разрушения (фото)

Российские войска 12 марта сбросили управляемые авиабомбы по Великописаревской громаде Ахтырского района Сумщины. В результате атаки пострадала многодетная семья.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Российские оккупанты в 9:20 нанесли авиаудары по Великописаревской громаде. Враг сбросил с самолета управляемые авиационные бомбы на жилищный сектор населенного пункта. Зафиксировано два "прилета".

Также читайте Дроны атаковали Тернопольскую область: поврежден объект инфраструктуры

По предварительным данным, в результате атаки пострадала многодетная семья: ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет.

Также ранения получил один взрослый человек.

Повреждены пять частных жилых домов и гараж.

На месте работают все необходимые службы, оказывается помощь пострадавшим.

Читайте главные новости дня:

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия авиаудара в Ахтырском районе Сумщины / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия авиаудара в Ахтырском районе Сумщины / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия авиаудара в Ахтырском районе Сумщины / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

К слову, в ночь на 12 марта российские войска нанесли ракетные удары по Селидово Донецкой области. Враг попал по территории жилого квартала и ранил двух взрослых сестер.

Читайте также: