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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Черниговщину

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2696
Время на прочтение
1 мин
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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Черниговщину

Последствия боевых действий на Украине. / Фото: Associated Press

О пострадавших неизвестно.

В ночь на субботу, 22 апреля, около 01:35 российская оккупационная армия сбросила управляемую авиабомбу на приграничья Черниговской области.

Об этом сообщили в ОК "Пивнич".

"Минувшей ночью российская авиация в очередной раз обстреляла приграничья Черниговщины с помощью управляемой бомбы", — говорится в сообщении.

Отмечается, зафиксирован один взрыв. Вероятно, управляемую авиабомбу оккупанты сбросили в районе Орликовка с самолета "СУ-34". О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не известно.

Напомним, 18 апреля, российская оккупационная армия сбросили управляемую авиабомбу в районе села Тимоновичи на Черниговщине. оккупанты выпустили бомбу из самолета "СУ-35".

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Дата публикации
Просмотры
2696
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