Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Черниговщину

О пострадавших неизвестно.
В ночь на субботу, 22 апреля, около 01:35 российская оккупационная армия сбросила управляемую авиабомбу на приграничья Черниговской области.
Об этом сообщили в ОК "Пивнич".
"Минувшей ночью российская авиация в очередной раз обстреляла приграничья Черниговщины с помощью управляемой бомбы", — говорится в сообщении.
Отмечается, зафиксирован один взрыв. Вероятно, управляемую авиабомбу оккупанты сбросили в районе Орликовка с самолета "СУ-34". О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не известно.
Напомним, 18 апреля, российская оккупационная армия сбросили управляемую авиабомбу в районе села Тимоновичи на Черниговщине. оккупанты выпустили бомбу из самолета "СУ-35".