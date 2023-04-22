Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Черниговщину

В ночь на субботу, 22 апреля, около 01:35 российская оккупационная армия сбросила управляемую авиабомбу на приграничья Черниговской области.

Об этом сообщили в ОК "Пивнич".

"Минувшей ночью российская авиация в очередной раз обстреляла приграничья Черниговщины с помощью управляемой бомбы", — говорится в сообщении.

Отмечается, зафиксирован один взрыв. Вероятно, управляемую авиабомбу оккупанты сбросили в районе Орликовка с самолета "СУ-34". О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не известно.

Напомним, 18 апреля, российская оккупационная армия сбросили управляемую авиабомбу в районе села Тимоновичи на Черниговщине. оккупанты выпустили бомбу из самолета "СУ-35".

Читайте также: