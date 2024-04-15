Россияне сбросили управляемую авиабомбу на учебное заведение на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Погибшие и пострадавшие – гражданские.
Днем понедельника, 15 апреля, сбросили управляемую авиабомбу на учебное заведение в Лукьянцах Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
По его словам, из-за обстрела врага два человека погибли. Число раненых устанавливается. Все – гражданские.
"Оккупанты снова убивают гражданских жителей Харьковщины. Сегодня в два часа дня российские войска совершили обстрел управляемой авиабомбой с.Лукьянцы Липецкой общины Харьковского района. Попадание было в учебное заведение"
Информация обновляется.
Заместитель председателя Липецкой общины Сергей Креветченко в комментарии Общественное Харьков уточнил, что, предварительно, известно о двух погибших и троих раненых.
Напомним, в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию. О каких населенных пунктах идет речь — читайте ЗДЕСЬ.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Главное из нового закона о мобилизации: ответы на вопросы, волнующие многих украинцев
- Курс валют в Украине: доллар стремительно пошел вверх, чего опасаются эксперты
- "Две-три недели": астролог сделал прогноз по разрушениям и войне в Украине