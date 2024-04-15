Россияне сбросили управляемую авиабомбу на учебное заведение на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Днем понедельника, 15 апреля, сбросили управляемую авиабомбу на учебное заведение в Лукьянцах Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, из-за обстрела врага два человека погибли. Число раненых устанавливается. Все – гражданские.

"Оккупанты снова убивают гражданских жителей Харьковщины. Сегодня в два часа дня российские войска совершили обстрел управляемой авиабомбой с.Лукьянцы Липецкой общины Харьковского района. Попадание было в учебное заведение"

Информация обновляется.

Заместитель председателя Липецкой общины Сергей Креветченко в комментарии Общественное Харьков уточнил, что, предварительно, известно о двух погибших и троих раненых.

Напомним, в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию. О каких населенных пунктах идет речь — читайте ЗДЕСЬ.

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