Россияне сбросили управляемые бомбы на Сумщину: по меньшей мере 5 пострадавших

Враг нанес удар по Глухову в Сумской области.

Российские оккупационные войска в ночь на 6 мая нанесли авиаудара по Сумщине.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

Отмечается, что россияне сбросили авиабомбы с российского самолета Су-35 оккупанты на Глухов. В результате удара пострадали по меньшей мере 5 мирных жителей, разрушения получили 44 частных домовладений и учебное заведение.

"Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области. Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар, 2 КАБ с вражеского самолета СУ-35, по населенному пункту Глухов. В результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение. Предварительно пострадали пятеро. лиц. Информация уточняется", – отмечено в сообщении.

Кроме того, россияне ночью запустили "шахиды " на Днепропетровщину.

Между тем, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены около 50 атак окупантов.

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