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Россияне сбросили во двор местного жителя в Сумской области взрывчатку из беспилотника (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Россияне сбросили во двор местного жителя в Сумской области взрывчатку из беспилотника (фото)

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

На Рождество российские кафиры нанесли удар по двум громадм на Сумщине. В Великописаревской громаде оккупанты сбросили 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Великописаревская громада: враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя. Муж чудом не пострадал. Шалыгинская громада: россияне дважды открывали огонь из пулеметов в нашу сторону. Итого было 17 очередей", — написал глава области.

По словам чиновника, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Живицкий опубликовал фото, на котором видны обломки от вражеской взрывчатки, которую захватчики сбросили на Великописаревску громаду.

Напомним, российские войска во время так называемого "перемирия" обстреляли Бахмут и другие позиции украинских военных. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ и подчеркнул, что этими действиями Россия в очередной раз показала миру свою лживую сущность.

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Дата публикации
Просмотры
2175
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