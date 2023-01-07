Россияне сбросили во двор местного жителя в Сумской области взрывчатку из беспилотника (фото)

К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
На Рождество российские кафиры нанесли удар по двум громадм на Сумщине. В Великописаревской громаде оккупанты сбросили 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Великописаревская громада: враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя. Муж чудом не пострадал. Шалыгинская громада: россияне дважды открывали огонь из пулеметов в нашу сторону. Итого было 17 очередей", — написал глава области.
По словам чиновника, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Живицкий опубликовал фото, на котором видны обломки от вражеской взрывчатки, которую захватчики сбросили на Великописаревску громаду.
Напомним, российские войска во время так называемого "перемирия" обстреляли Бахмут и другие позиции украинских военных. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ и подчеркнул, что этими действиями Россия в очередной раз показала миру свою лживую сущность.
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