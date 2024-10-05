Россияне сбросили взрывчатку на автобус с людьми Сумской области: есть раненые (фото)

Получили ранения трое мирных жителей.
Российская армия 5 октября сбросила взрывное устройство с БПЛА на рейсовый маршрутный автобус "Сумы-Реки".
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
В результате взрыва получили ранения трое мирных жителей и поврежден маршрутный автобус.
"Просим жителей Сумской области быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать сигналы воздушной тревоги и правила безопасности", — говорится в сообщении ОВА.
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