Россияне сбросили взрывчатку на Берислав: погиб мужчина (фото)

Обстрелы региона не прекращаются ни днем, ни ночью.

Россияне снова совершили террористический акт — в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку. Есть погибший.

О случае сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Утром вражеская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб мужчина. Еще один человек госпитализирован. Медики продолжают обследовать пострадавшего", — написал он.

Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Что известно об обстрелах Херсона за сутки

Российские войска за сутки из разных видов вооружения выпустили по территории Херсонской области 340 снарядов, по Херсону — 32.

Из минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня и БПЛА избивали по жилым кварталам населенных пунктов области. Разрушили учебное заведение в Херсоне.

В МВА сообщили, что в течение суток армия РФ 19 раз обстреляла территорию Херсонской громады. Попадание зафиксировали в Херсоне, Садовом, Антоновке, Инженерном и Приднепровском.

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