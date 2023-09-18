Россияне сбросили взрывчатку с дрона на мирный населенный пункт в Херсонской области: есть пострадавшие

Российская армия атаковала Берислав Херсонской области. Сбросила взрывчатку с дрона. Есть раненые.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил информацию о четырех раненых.

"Раненые – это трое мужчин, 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Все они находятся сейчас в больнице", — отметил он.

Российские военные целенаправленно атаковали скопления людей, сбросили взрывчатку вблизи местной автостанции.

Ранее стало известно, что россияне в эту ночь били по Херсонщине — погибли два человека. Также есть пострадавшие.

Российские войска практически каждый день из разных видов вооружения обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

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