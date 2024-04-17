Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Херсонской области, есть раненый: детали

В Херсонской области утром 17 апреля враг обстрелял из беспилотника село Змиевка, ранен местный житель.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"В Змиевке из-за атаки российского беспилотника пострадал местный житель", — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром в результате сброса взрывчатки с дрона 29-летний мужчина получил ранение руки. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Напомним, во вторник, 16 апреля, российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на Берислав в Херсонской области. В результате удара 15 человек получили контузии.

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