Россияне считают операцию на Бахмутском направлении трамплином для летнего наступления – Defense Express

Если смотреть только на происходящее вокруг Часового Яра и не смотреть на другие точки Бахмутского направления, то мы упрощаем задачу россиянам, считает Иван Киричевский.

Задача ВСУ состоит не только в том, чтобы перемолоть врага вокруг Часвого Яра.

Об этом военный эксперт Defence Express Иван Киричевски сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация возле Часового Яра является для нас очень важной психологической точкой, там постоянно продолжаются сложные бои. Но если смотреть на ситуацию на Бахмутском направлении, то россияне пытаются наступать по 60-километровой ширине фронта, который начинается от Часового Яра и идет к Белогоровке Луганской области. Чтобы открыть путь для продвижения на Краматорск и Славянск, россияне атакуют именно по такому широкому направлению. И акцентируя лишь на подвигах наших защитников только в районе Часового Яра, мы игнорируем подвиги наших защитников на других участках Бахмутского направления, которые тоже делают свое дело в условиях дефицита ресурсов", – подчеркнул Киричевский.

По словам военного эксперта, если все время смотреть только на происходящее вокруг Часового Яра и не смотреть на другие точки Бахмутского направления, таким образом мы упрощаем задачу россиянам.

"Для наших войск задача стоит не только перемолоть россиян в районе Часового Яра. На Бахмутском направлении задача состоит в том, что нам нужно максимально усложнить врагу задачи по переходу к их летнему наступлению. То есть именно операцию на Бахмутском направлении россияне считают трамплином для наступления. Если трамплин будет сломан, то наступление тоже сломается. К сожалению, цена вопроса значительно выше, чем просто смотреть, сколько километров россиянам осталось до Часового Яра и успеют ли они до 9 мая или нет", – добавил Киричевский.

Напомним, оккупанты получили приказ от Путина о захвате Часового Яра до 9 мая.

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