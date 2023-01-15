Россияне считают потери, ВСУ отразили все атаки: Генштаб сообщил последние новости с фронта

Противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях Бахмутского направления. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецк.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Вовковка и Кондратовка Сумской области и Ветеринарное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Домашнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестово и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Площанка, Невское, Кременная, Диброва и Краснопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Парасковеевка, Бахмут, Веселое, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Степное и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января в направлении Старобельска Луганской области осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавшего недалеко от Сватового.

По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбит БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.

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