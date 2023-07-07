"Россияне сдаются в плен или убегают": Жданов о контрнаступлении ВСУ на Бахмутском направлении

Эксперт отмечает, что у врага все меньше мотивации воевать.
Украинские защитники отразили успешные атаки противника на Бахмутском направлении и продолжают наступательные действия на юге и севере Бахмута.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 канал.
"Закрепляются на достигнутых рубежах, а в районе Клещиевки идут тяжелые бои", – отметил Олег Жданов.
По его словам, вероятно, что оккупанты покинули Клищиевку.
"Нас ждут хорошие новости. Надо дождаться официального заявления от Генштаба", — отметил он.
Жданов прибавил. что у врага все меньше мотивации воевать. Захватчики сдаются в плен или убегают.
Добавим, что украинские военные снова продвинулись на Бахмутском направлении и вернули оккупированные территории.
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