Россияне семь часов обстреливали Орехов в Запорожье: ранены восемь человек

В ночь на среду, 19 октября, российские оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области. Атака продолжалась семь часов подряд.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате вражеской атаки ранены восемь мирных жителей. У людей ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

По словам Старуха, армия РФ применила реактивные системы залпового огня. Разрушения получили частные дома, здание городского совета и учебного заведения. В Орехове отсутствует электро и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей.

Кроме того, оккупационные войска выпустили ракеты С-300 по Гуляйполю. Разрушения испытала местная школа. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрелов нет.

Как сообщалось, ночью 19 октября россияне ракетами атаковали Запорожскую область. Целена в объект критической инфраструктуры. оккупанты применили ракеты С-300.

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