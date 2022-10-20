Россияне серьезно рассматривают масштабный побег из Херсона, но у них будут трудности — Минобороны Британии

Заявление российского генерала Сергея Суровикина, которого недавно Путин назначил руководить оккупационными войсками в Украине, о "сложной ситуации" на Херсонщине и "эвакуации" гражданского населения свидетельствуют о потенциальном бегстве захватчиков на западу от реки Днепр.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В разведке напоминают, что новоназначенный командующий российской группировкой Сергей Суровикин 18 октября заявил российским пропагандистским СМИ, что в Херсонской области "сложилась сложная ситуация".

После чего, отмечается, одобрил объявленные ранее планы оккупационных властей по "эвакуации" гражданского населения.

"Как главный оперативный руководитель, заявление Суровикина, в котором освещаются негативные новости о "спецвоенной операции", очень необычно. Вероятно, это свидетельствует о том, что российские власти серьезно рассматривают масштабный отвод своих сил из района на западу от реки Днепр", — сказано в сообщении.

Впрочем, как объясняют специалисты, ключевой задачей любых российских попыток по так называемому "выводу войск" будет их переправка через реку шириной 1000 метров. Но поскольку все мосты были серьезно повреждены, Россия, вероятно, полагается на временный так называемый баржный мост, который незаконно возводили оккупанты вблизи Херсона в последние дни, и военные понтонные паромные подразделения, продолжающие работать в нескольких местах.

Ситуация в Херсонской области

ВСУ постепенно освобождают от оккупантов населенные пункты Херсона, на фоне чего оккупанты начали существенно нервничать и объявили о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Гауляйтер Владимир Сальдо 18 октября объяснил, что это нужно, мол, из-за опасности затопления.

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В американском Институте изучения войны (ISW) говорят, что российские оккупанты могут совершить нападение на Каховскую ГЭС, но обвинить в этом украинских военных. Подтопления, которые могут стать следствием атаки, армия РФ использует в качестве прикрытия для запланированного отступления из Херсона.

В Офисе президента говорят, что россияне решили покинуть Херсон, чтобы спасти последнюю боеспособную пехоту. Алексей Арестович убежден: оккупанты планируют задействовать ее для захвата Донецкой области.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинская армия может выбить врага из Херсона в течение нескольких недель.

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