Россияне шантажируют родителей школьников в оккупации: чем угрожают захватчики

В ЦНС подчеркнули, что владеют списком фамилий тех, кто воплощает политику геноцида на украинских территориях.

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины угрожают родителям отбирать их детей, если они не примут гражданство РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Оккупанты требуют от родителей, чтобы их дети приняли российское гражданство. В противном случае угрожают передать данные об этих детях оккупационным "органам опеки".

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"Родителям детей, вынужденным ходить во вражеские школы, дали "время на размышления" до конца октября. Или ребенок становится гражданином россии, или данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки", — говорится в заявлении ЦНС.

Там отметили, что после таких действий ребенка, соответственно, могут принудительно забрать у родителей, отдать в приют, а затем на усыновление в другую семью.

В ЦНС подчеркнули, что украинское движение сопротивления уничтожило уже много оккупантов, которые занимались воплощением политики геноцида на украинских территориях.

"Все списки, все фамилии уже есть в нашем распоряжении. И расплата будет неизбежна", – предупредили в Центре.

Напомним, накануне стало известно, что захватчики на оккупированных территориях Украины сделали необязательным изучение в школах украинского языка. А при желании школьников все-таки изучать его, этих детей угнетают и угрожают им.

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