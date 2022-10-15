Россияне шокированы столь мощным сопротивлением украинцев в Херсонской области: "Да они еб*нутые эти укропы"

Оккупанты на Херсонщине не ожидали такого сопротивления украинцев, поэтому теперь надеются хотя бы вернуться домой живыми.

Россияне жалуются из-за "слишком мощного" сопротивления ВСУ и местных в Херсонской области. При этом на войну большинство россиян мобилизуются, чтобы якобы "бить немцев".

Об этом стало известно из перехваченного ГУР разговора оккупанта со своей девушкой.

"Да они еб*нутые эти укропы, они уже вообще ебн*тые. Они уже начали подходить вот ко мне 150 метров... 50, 100 метров. Позавчера, как начали стрелять по нам, я еб*л в рот, чуть душа не выпала. Дась, во эта Херсонская область еб*ная, тут п*зда все плачевно. Солнце я не знаю когда я вообще домой приеду, я хочу домой приехать хотя бы целым нах*й. Я уже не знаю, когда, но хотя бы вообще приехать", — жалуется россиянин своей жене.

При этом оккупант рассказывает, что многие россияне идут на войну ради "больших денег". Другие же собираются якобы "бить немцев".

"Да вообще еб*нутые. Некоторые люди приходят, взрослые по 45 лет, по 50. В Москве машина у них за несколько миллионов, коттеджи еб*ть, частные участки. Я говорю: "Ты че вообще сюда приехал?" — "Сам по желанию пришел — поехал немцев бить". Ему 45 лет", — рассказывает россиянин.

Напомним, в Сети появилось видео из деоккупированного села Давыдов Брод в Херсонской области. На кадрах местная пенсионерка со слезами на глазах благодарит защитников Украины за освобождение и призывает скорее выгнать оккупантов со всей страны.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия покинула десятки населенных пунктов.

Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что группировка элитных войск РФ в Херсонской области оказалась на грани разгрома.

В настоящее время Вооруженные силы Украины уже зачистили один котел, в котором находились российские военные. Сейчас линия фронта проходит в упор с Миловым.

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