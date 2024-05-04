Россияне штурмуют Часов Яр: военный рассказал о ситуации с обороной города

У украинских защитников нет других приказов, кроме того, чтобы удержать Часов Яр всеми силами.

Российские оккупанты пытаются штурмовать город Часов Яр в Донецкой области с трех сторон, но украинские защитники понимают стратегическую важность этого населенного пункта, расположенного на возвышенности.

Об этом заявил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире телеканала "Киев24"

"Ситуация сейчас очень-очень в горячей фазе находится, но реальных успехов враг не имеет. Враг пытается штурмовать по флангам через Богдановку, Ивановское и фронтально в том месте, где канал переходит в трубы. Сейчас у нас остается задача Часов Яр держать”, — подчеркнул он.

По словам военного, у украинских защитников нет других приказов, кроме того, чтобы удержать Часов Яр всеми силами.

“Часов Яр – это стратегическая высота. Если сдать Часов Яр – это прямая угроза четырем городам агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Удерживать эти города и защищать местное население будет очень тяжело, если на этой высоте закрепится вражеская артиллерия. Поэтому допустить потерю Часового Яра нельзя", — подытожил он.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist отметил, что россияне могут захватить Часов Яр так же, как Авдеевку, когда город будет полностью уничтожен.

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