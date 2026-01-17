Россияне штурмуют Гуляйполе и Орехов: оккупанты подтягивают десант и кроют авиацией

Армия РФ штурмует Гуляйполе и Орехов

Ситуация на южном направлении фронта остается напряженной. Враг пытается прорвать украинскую оборону и бросает в бой новые силы, в частности, элитные десантные подразделения. Самая сложная ситуация сейчас сложилась возле Гуляйполя .

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона «Единые новости».

Элита вместо «пушечного мяса»

По словам спикера, разведка зафиксировала опрокидывание российских десантников на Гуляйпольское и Ореховское направления. Причина такого маневра прозаична – предыдущие штурмовые группы были фактически уничтожены украинскими защитниками.

«Это свидетельствует о большом уровне потерь РФ по этим направлениям», — отметил Волошин.

31 бой в сутки

Гуляйпольское направление сейчас является одним из самых сложных. Только за прошедшие сутки на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях в общей сложности произошло около 50 боевых столкновений. Львиная доля из них – 31 бой – пришлась именно на Гуляйполе.

«Противник пытался пройти в глубину нашей обороны. Что касается Ореховского направления, то враг атаковал наши позиции и в Гуляйполе, и в Дорожнянке, и в Сладком, и в остальных населенных пунктах», — уточнил военный.

Кроме пехотных штурмов, оккупанты активно применяют авиацию, стирая населенные пункты в уровень с землей управляемыми авиабомбами.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери России в войне превысили 1,2 миллиона в живой силе. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1130 окупантов и уничтожили три танка.