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Россияне штурмуют Константиновку: Сырский сообщил о новых решениях командования
На Константиновском направлении продолжаются упорные бои, а российские войска не прекращают штурмов. Сырский рассказал, какие решения приняло командование по усилению обороны.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что поехал на Константиновское направление. На месте Сырский заслушал доклады командиров боевых бригад и подразделений и отметил, что «дроны идут первыми».
Об этом Сырский написал у себя на странице в Facebook.
Сырский поехал на Константиновское направление: что известно
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в районе ведения боевых действий заслушал доклады руководящего состава 19-го армейского корпуса, а также командиров боевых бригад и подразделений. На совещании проанализировали оперативную обстановку и оценили текущее положение дел в обеспечении.
Основное внимание, по словам Сырского, уделили наращиванию использования дронов всех типов.
«Главный акцент — на наращивании применения беспилотных систем всех типов, чтобы усилить огневое влияние противника и уменьшить риски для жизни личного состава. Наша оборона остается активной. Дроны обязательно идут первыми — и для обнаружения противника, и для его поражения», — пишет Сырский.
Кроме того, Сырский сообщил, что подробно ознакомился с ситуацией в Константиновке. Он добавил, что вместе с командованиями разработал возможные варианты противодействия потенциальным новым вызовам на этом направлении.
По словам главнокомандующего, Константиновское направление остается одним из самых горячих вдоль всей линии фронта. Россияне предпринимают в среднем до 20 атак каждый день и не оставляют попыток инфильтрироваться вглубь города.
По данным разведки, в Константиновке захватчики накопили до 145 человек. В ответ подразделения Сил обороны проводят контрдиверсии, ищут и ликвидируют российскую пехоту и огневые позиции.
За 18 апреля россияне потеряли 21 военного в районе Константиновки. ВСУ удалось поразить шесть укрытий врага.
«Перед украинскими защитниками стоит задача защиты Константиновки и максимального поражения оккупантов, и мы ее выполняем», — отметил главнокомандующий.
В то же время, во время пребывания на Константиновском направлении Сырский не прокомментировал возможное попадание в плен бойцов, которые штурмовали центр города и демонстрировали флаг с его портретом.
В «Скелі» прокомментировали, попали ли украинские бойцы в плен в Константиновке
Напомним, военное командование 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» отреагировало на распространенное российскими ресурсами видео с украинскими бойцами, которые могли попасть в плен после зачистки центра Константиновки и установления там государственного флага.
В подразделении отметили, что сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Несмотря на это, во время тех же ожесточенных боев украинским военным также удалось захватить двух российских оккупантов.
В полку подчеркнули, что демонстрация военнопленных является элементом информационной войны и не свидетельствует ни о захвате Константиновки, ни о поражении подразделения.
Командование «Скелі» добавило, что главное — бойцы остались живы, и полк сделает все возможное для их скорейшего возвращения домой.