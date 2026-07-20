Россияне штурмуют Константиновку: Сырский сообщил о новых решениях командования

Сырский прибыл на Константиновское направление

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что поехал на Константиновское направление. На месте Сырский заслушал доклады командиров боевых бригад и подразделений и отметил, что «дроны идут первыми».

Об этом Сырский написал у себя на странице в Facebook.

Сырский поехал на Константиновское направление: что известно

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в районе ведения боевых действий заслушал доклады руководящего состава 19-го армейского корпуса, а также командиров боевых бригад и подразделений. На совещании проанализировали оперативную обстановку и оценили текущее положение дел в обеспечении.

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Основное внимание, по словам Сырского, уделили наращиванию использования дронов всех типов.

«Главный акцент — на наращивании применения беспилотных систем всех типов, чтобы усилить огневое влияние противника и уменьшить риски для жизни личного состава. Наша оборона остается активной. Дроны обязательно идут первыми — и для обнаружения противника, и для его поражения», — пишет Сырский.

Кроме того, Сырский сообщил, что подробно ознакомился с ситуацией в Константиновке. Он добавил, что вместе с командованиями разработал возможные варианты противодействия потенциальным новым вызовам на этом направлении.

По словам главнокомандующего, Константиновское направление остается одним из самых горячих вдоль всей линии фронта. Россияне предпринимают в среднем до 20 атак каждый день и не оставляют попыток инфильтрироваться вглубь города.

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По данным разведки, в Константиновке захватчики накопили до 145 человек. В ответ подразделения Сил обороны проводят контрдиверсии, ищут и ликвидируют российскую пехоту и огневые позиции.

За 18 апреля россияне потеряли 21 военного в районе Константиновки. ВСУ удалось поразить шесть укрытий врага.

«Перед украинскими защитниками стоит задача защиты Константиновки и максимального поражения оккупантов, и мы ее выполняем», — отметил главнокомандующий.

В то же время, во время пребывания на Константиновском направлении Сырский не прокомментировал возможное попадание в плен бойцов, которые штурмовали центр города и демонстрировали флаг с его портретом.

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В «Скелі» прокомментировали, попали ли украинские бойцы в плен в Константиновке

Напомним, военное командование 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» отреагировало на распространенное российскими ресурсами видео с украинскими бойцами, которые могли попасть в плен после зачистки центра Константиновки и установления там государственного флага.

В подразделении отметили, что сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Несмотря на это, во время тех же ожесточенных боев украинским военным также удалось захватить двух российских оккупантов.

В полку подчеркнули, что демонстрация военнопленных является элементом информационной войны и не свидетельствует ни о захвате Константиновки, ни о поражении подразделения.

Командование «Скелі» добавило, что главное — бойцы остались живы, и полк сделает все возможное для их скорейшего возвращения домой.

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