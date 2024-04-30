Россияне штурмуют остров Нестрига: в ВСУ назвали его значение

Для украинских защитников было важно закрыть остров для выходов туда врага.
Российские войска безуспешно штурмуют остров Нестрига в Херсонской области, который недавно под свой контроль взяли Силы обороны Украины. Остров важен для противодействия вражеским диверсантам.
Об этом спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона 30 апреля.
Российские оккупанты утром 30 апреля уже совершили два штурма на Нестригу. Оба штурма были неудачными, враг понес потери и отступил.
Плетенчук пояснил, что этот остров расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск. Фактически, это последний остров перед устьем реки и последний в правобережной части островов в этом районе.
"Для нас важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов, или от возможных вражеских выходов, что в принципе и было сделано, они оттуда были выбиты. Поэтому это периметр безопасности в первую очередь", — заметил спикер Сил обороны юга.
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Он также объяснил, для каких задач на остров заходили оккупанты.
"Как вариант – на лодке забросить миномет и обстреливать населенный пункт. Или попытки заходить в тыл, подходить ближе к нашим позициям, вести разведку, наводить другие виды оружия, ту же артиллерию", – рассказал Плетенчук.
Напомним, накануне ВСУ взяли под контроль остров Нестрига, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонщины. Раньше остров был так называемой серой зоной. Это важный с тактической перспективы клочок суши посреди реки.
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