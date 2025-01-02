Россияне штурмуют позиции ВСУ и пытаются наступать: что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз.

На Северском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Серебрянка.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

На Времивском направлении противник совершил 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений.

Несмотря на активное применение врагом бомбардировочной авиации на Ореховском направлении, наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе острова Забыч.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 5 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара, с применением семи ракет и 32 управляемых бомб, а также осуществил 356 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях прошедших суток противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов, ведет разведку.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 69 БпЛА оперативно-тактического уровня и 54 автомобиля и три единицы специальной техники оккупанта.

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