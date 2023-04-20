Россияне штурмуют позиции ВСУ, продолжаются бои за Бахмут и Марьинку: последние новости с фронта от Генштаба

Наши бойцы отразили все атаки.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделения ВСУ отразили более 55 атак противника.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населенного пункта Кременная и Серебрянского лесничества.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершать оборонные действия.

"В населенном пункте Изюмовка, на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, расквартированных на базе отдыха "Долина Скифов", планируются к перемещению на оборонные позиции в районе населенного пункта Владимировка в Крыму", — отметил Генштаб.

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

Год под ракетами: Генштаб обнародовал шокирующую статистику о ракетных обстрелах Украины

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