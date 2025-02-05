Россияне штурмуют позиции ВСУ в городской застройке Часов Яра и Торецка

На Торецком направлении украинские защитники уничтожили три вражеских автомобиля и 16 оккупантов. Российская атака захлебнулась.

Российские войска штурмуют позиции Сил обороны Украины в городской застройке Часов Яра и Торецка при поддержке артиллерии и беспилотников разных типов.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Российские оккупанты на Краматорском и Торецком направлениях при поддержке артиллерии и БпЛА разных типов продолжают штурмовать позиции украинских войск в городской застройке Часов Яра и Торецка.

Для доставки штурмовых подразделений на передовые позиции в районе Леонидовки враг применил автомобильную технику. Украинские защитники нанесли огневое поражение по этой технике, уничтожив три автомобиля и 16 захватчиков. Российская атака захлебнулась.

Самым горячим на фронте остается Покровское направление. Российская армия проводила там наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Успеновка, Андреевка и Дачное. Оккупанты применили автотехнику к северу от Новоелизаветовки для отправки штурмовых групп на передовые позиции. Силы обороны Украины повредили и уничтожили семь вражеских машин. Продолжается поиск и ликвидация остатков десанта.

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На Харьковском направлении за прошедшие сутки россияне безуспешно штурмовали позиции украинских войск в Волчанске.

На Купянском направлении оккупанты штурмовали украинские позиции вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово, однако успеха не имели.

На Лиманском направлении захватчики атаковали укрепления украинских войск в районах Ямполевки и Торского. Силы обороны не допустили потери позиций.

На Новопавловском направлении российская армия безуспешно атаковала в районе Константинополя. Враг продолжает накапливать силы и средства для последующих атак. Украинские военные наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

Напомним, спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщил, что в Часов Яру большинство штурмовых действий враг проводит в направлении центра города. В последнее время при штурмах и перемещениях россияне активно применяют дымовые завесы.