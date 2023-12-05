Россияне штурмуют Степное возле Авдеевки: в МВА рассказали о тяжелых боях

Оккупантов в Степном нет.

В районе Авдеевки Донецкой области по всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты стремятся захватить Степное, что к северо-западу от города, чтобы перерезать логистику ВСУ.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире "Радио Свобода".

"Понятно, почему они это делают, почему для них очень важна Степное. Хотят перерезать логистику. Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам единственную дорогу. Очень яростные бои продолжаются на Степном", — рассказал Барабаш.

Он отмечает, что в настоящее время этот населенный пункт остается под контролем украинских войск.

"Буквально вчера-позавчера были столь очень серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степном нет. Сейчас полностью Степное контролируется Вооруженными силами Украины", — отметил начальник МВА.

Напомним, аналитики ISW в своем новом отчете сообщили, что ВСУ контратаковали вблизи Авдеевки. Украинские защитники атаковали российские позиции в лесополосе к югу от Степного и восстановили утраченные позиции.

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