Россияне штурмуют Сумщину малыми группами: в ГНСУ ответили, есть ли угроза прорыва обороны

ГНСУ сдерживает врага в приграничные Сумщины / © УНИАН

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Российская оккупационная армия применяет тактику малых штурмовых групп на небольшом отрезке границы в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области . Однако эта тактика «не дает противнику достичь тех результатов, которые он ожидал» — зайти максимально глубоко на территорию Украины и захватить приграничные районы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Сдерживание врага в Сумской области

«Если говорить о всей протяженности границы с Россией в пределах Сумской области, это около 550 км, то только на таком небольшом отрезке, в пределах Хотинской и Юнаковской общин, враг применяет тактику малых штурмовых групп», – сказал Демченко.

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Он добавил, что, несмотря на это, такая тактика не приносит оккупантам желаемых результатов. Враг не может продвинуться в глубь украинской территории или захватить приграничные районы.

Генштаб ВСУ также подтвердил, что украинским силам удалось умерить и остановить противника. Наши военные активно отвечают огнем и наносят оккупантам значительные потери — ежедневно это десятки убитых и раненых.

«И это только результаты в полосах обороны подразделений Государственной пограничной службы, которые также находятся здесь вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Демченко.

Обстрелы и террор мирных жителей

На других участках границ Сумской области враг продолжает обстрелы. Российские военные используют артиллерию, минометы, а также авиацию. Они бьют не только по позициям украинских защитников, но и целенаправленно по населенным пунктам.

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«Фактически Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террористки, потому что уничтожается инфраструктура городов и сел, есть и погибшие и раненые среди находящихся в пограничных людей», — отметил спикер ГНСУ.

Напомним, потери российской оккупационной армии в войне в Украине заставляют Кремль искать новые возможности для расширения агрессии , привлекая союзников. По мнению эксперта, Путин может использовать совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025" для расширения агрессии против Украины.