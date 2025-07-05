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Россияне штурмуют Сумщину малыми группами: в ГНСУ ответили, есть ли угроза прорыва обороны
В Сумской области враг продолжает применять тактику штурмов малыми группами, однако эти попытки не приносят результатов.
Российская оккупационная армия применяет тактику малых штурмовых групп на небольшом отрезке границы в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области . Однако эта тактика «не дает противнику достичь тех результатов, которые он ожидал» — зайти максимально глубоко на территорию Украины и захватить приграничные районы.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире национального телемарафона «Единые новости».
Сдерживание врага в Сумской области
«Если говорить о всей протяженности границы с Россией в пределах Сумской области, это около 550 км, то только на таком небольшом отрезке, в пределах Хотинской и Юнаковской общин, враг применяет тактику малых штурмовых групп», – сказал Демченко.
Он добавил, что, несмотря на это, такая тактика не приносит оккупантам желаемых результатов. Враг не может продвинуться в глубь украинской территории или захватить приграничные районы.
Генштаб ВСУ также подтвердил, что украинским силам удалось умерить и остановить противника. Наши военные активно отвечают огнем и наносят оккупантам значительные потери — ежедневно это десятки убитых и раненых.
«И это только результаты в полосах обороны подразделений Государственной пограничной службы, которые также находятся здесь вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Демченко.
Обстрелы и террор мирных жителей
На других участках границ Сумской области враг продолжает обстрелы. Российские военные используют артиллерию, минометы, а также авиацию. Они бьют не только по позициям украинских защитников, но и целенаправленно по населенным пунктам.
«Фактически Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террористки, потому что уничтожается инфраструктура городов и сел, есть и погибшие и раненые среди находящихся в пограничных людей», — отметил спикер ГНСУ.
Напомним, потери российской оккупационной армии в войне в Украине заставляют Кремль искать новые возможности для расширения агрессии , привлекая союзников. По мнению эксперта, Путин может использовать совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025" для расширения агрессии против Украины.