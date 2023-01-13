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Россияне штурмуют защитников Украины на Донбассе: появилась новая карта войны

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Россияне штурмуют защитников Украины на Донбассе: появилась новая карта войны

Фото: Associated Press

Самыми адскими остаются бои в районах Соледара и Бахмута.

Российские оккупанты 13 января пытаются атаковать позиции ВСУ на нескольких направлениях на Донбассе.

Об этом свидетельствуют данные карты боевых действий от британского Минобороны.

Российские силы пытаются штурмовать украинскую армию в Луганской и Донецкой областях: возле Сватового, Кременной, Соледара и Бахмута. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Соледара и Бахмута.

Отметим, что командование оккупантов объявило о якобы захвате Соледара, однако в ВСУ эту информацию опровергли, заявив, что бои в городе продолжаются.

Что касается других участков фронта, то там ситуация стабильная: и захватчики, и украинские защитники проводят артиллерийские дуэли. В то же время, украинские бойцы отрабатывают по тыловым позициям россиян на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, по данным Минобороны Украины по состоянию на утро 13 января, ночь в Соледаре была "горячей", там продолжались бои. На Донецкое направление враг бросил чуть ли не все основные силы и наступает, а ВСУ пытаются удержать оборону.

Заметим, глава Минобороны Алексей Резников предупредил, что оккупанты весной могут начать наступление с захваченных ими районов на юге и востоке Украины. В то же время, признаков подготовки к наступлению из Беларуси министр не видит.

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2332
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