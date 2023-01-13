Россияне штурмуют защитников Украины на Донбассе: появилась новая карта войны

Самыми адскими остаются бои в районах Соледара и Бахмута.
Российские оккупанты 13 января пытаются атаковать позиции ВСУ на нескольких направлениях на Донбассе.
Об этом свидетельствуют данные карты боевых действий от британского Минобороны.
Российские силы пытаются штурмовать украинскую армию в Луганской и Донецкой областях: возле Сватового, Кременной, Соледара и Бахмута. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Соледара и Бахмута.
Отметим, что командование оккупантов объявило о якобы захвате Соледара, однако в ВСУ эту информацию опровергли, заявив, что бои в городе продолжаются.
Что касается других участков фронта, то там ситуация стабильная: и захватчики, и украинские защитники проводят артиллерийские дуэли. В то же время, украинские бойцы отрабатывают по тыловым позициям россиян на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 13 января 2023
Мапа ниже является последней защитой Intelligence update on situation in Ukraine — 13 January 2023.
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/9pynGMYWjD
Напомним, по данным Минобороны Украины по состоянию на утро 13 января, ночь в Соледаре была "горячей", там продолжались бои. На Донецкое направление враг бросил чуть ли не все основные силы и наступает, а ВСУ пытаются удержать оборону.
Заметим, глава Минобороны Алексей Резников предупредил, что оккупанты весной могут начать наступление с захваченных ими районов на юге и востоке Украины. В то же время, признаков подготовки к наступлению из Беларуси министр не видит.
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