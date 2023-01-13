Россияне штурмуют защитников Украины на Донбассе: появилась новая карта войны

Российские оккупанты 13 января пытаются атаковать позиции ВСУ на нескольких направлениях на Донбассе.

Об этом свидетельствуют данные карты боевых действий от британского Минобороны.

Российские силы пытаются штурмовать украинскую армию в Луганской и Донецкой областях: возле Сватового, Кременной, Соледара и Бахмута. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Соледара и Бахмута.

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Отметим, что командование оккупантов объявило о якобы захвате Соледара, однако в ВСУ эту информацию опровергли, заявив, что бои в городе продолжаются.

Что касается других участков фронта, то там ситуация стабильная: и захватчики, и украинские защитники проводят артиллерийские дуэли. В то же время, украинские бойцы отрабатывают по тыловым позициям россиян на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является последней защитой Intelligence update on situation in Ukraine — 13 January 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/9pynGMYWjD — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 13 января 2023

Напомним, по данным Минобороны Украины по состоянию на утро 13 января, ночь в Соледаре была "горячей", там продолжались бои. На Донецкое направление враг бросил чуть ли не все основные силы и наступает, а ВСУ пытаются удержать оборону.

Заметим, глава Минобороны Алексей Резников предупредил, что оккупанты весной могут начать наступление с захваченных ими районов на юге и востоке Украины. В то же время, признаков подготовки к наступлению из Беларуси министр не видит.

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