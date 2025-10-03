- Дата публикации
Россияне штурмуют Зеленый Гай: аналитики объяснили, к чему готовится враг
Зеленый Гай мог бы стать для оккупантов опорным пунктом и местом сосредоточения пехоты для дальнейшего наступления. В то же время, украинские защитники успешно мешают противнику реализовать его планы.
На Покровском направлении в районе села Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области продолжаются активные боевые действия.
Об этом сообщает украинский информационный ресурс DeepState.
По данным обозревателей, российские войска в течение длительного времени пытаются закрепиться в селе, однако оно до сих пор находится в так называемой «серой зоне».
Украинские силы регулярно совершают зачистки населенного пункта.
Аналитики отмечают, что для россиян село имеет стратегическое значение как промежуточная позиция перед административным пределом Днепропетровской и Донецкой областей, а также перед селом Ивановка, где враг в последнее время сосредотачивает внимание.
Кроме того, по данным экспертов, враг продвинулся вблизи Новоивановки, Вербового, Белой Горы и Шандриголового.
Ранее стало известно, что Россия передислоцирует подразделения из Сумского направления в Донецкую область для усиления наступательных действий. Также враг пытается прорвать оборону на Добропольско-Покровском направлении, не щадя личного состава, бои сопровождаются штурмовыми действиями, инфильтрациями и пожарами.