Россияне сконцентрировали основные силы на востоке, пытаются прорвать фронт у Бахмута — ВСУ

В настоящее время эпицентром боевых действий на фронте Бахмутское направление. Армия агрессора России пытается любыми усилиями прорвать фронт в районе Бахмута.

Об этом "24 канала" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, оккупанты сконцентрировали свои основные силы на востоке. Ежесуточно они проводят штурмовые действия.

"Перед тем обычно накрывают наши позиции по всем видам ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня, танкам по тем населенным пунктам, где они могут достать", — подчеркнул спикер.

Представитель Восточной группировки войск говорит, что российские войска, если имеют возможность и позволяют погодные условия, продолжают наносить авиационные удары.

"Однако несмотря на все, врагу не удается достичь главной цели — системно прорвать нашу оборону, войти глубоко в тыл, выйти дальше на оперативное пространство и двигаться в сторону Покровска, Славянская и Краматорска", — подчеркнул Сергей Череватый.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина осознает вероятность наступления агрессорки России в 2023 году. оккупанты никогда не отказывались от этого. По его словам, Москва одержима местью.

Читайте также: