Россияне сконцентрировались на юге Покровска: детали от ВСУ

Сейчас сильнейшая концентрация внимания российской оккупационной армии – на юге Покровска Донецкой области. ВСУ продолжают держать оборону в этом направлении.

Об этом сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "КИЕВ24".

По его словам, оккупанты пытаются ночью продвигаться. Днем проводят штурмы. Российские войска используют бронированную технику.

"За прошедшие сутки 43 раза оккупанты пытались проводить штурмы на Покровском направлении. Вся концентрация внимания противника сосредоточена на юге Покровска", — подчеркнул он.

Напомним, в ОСУО "Хортица" отмечают, что оккупационные войска возобновили наступление на фронте — на Лиманском, Купянском, Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

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