Россияне "слили" разведке данные о воюющих в Украине командирах "кадыровцев": один ликвидирован

Россияне "слили" разведке данные о воюющих в Украине командирах "кадыровцев": один ликвидирован

Разведка опубликовала имена командиров, их номера телефонов и местонахождение.

Главное управление разведки Минобороны Украины получило от российских силовиков комплект материалов про командиров сводных отрядов от Чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены возможностями разведки.

Об этом сообщили в ГУР МО 10 марта.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, совершенные на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытаются выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая как "входной билет" разную информацию", — отметили в разведке.

Так, там получили комплект материалов относительно командиров сводных отрядов от Чеченской республики. В Украину они зашли 24 февраля через зону отчуждения ЧАЭС.

"По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную по вопросам невозможности определения источника утечки информации", – сообщили разведчики.

Так, 24 февраля через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих Росгвардии России (из состава войск Нацгвардии Чеченской республики): батальоны "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "Юг ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев) Численность – более 1200 человек.

Представителями командного звена указанных формирований являются:

Генерал-майор Магомед Салаудинович Тушаев. Он был офицером ОМОН и командиром 141 моторизированного полка Нацгвардии Чечни. Тушаева ликвидировали 26 февраля в районе Гостомеля подразделениями ВСУ.

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск Нацгвардии России в Чеченской республике "Ахмат" с дислокацией в Грозном. Использует номер 79299158888 "числится в основе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2". Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в Бородянке или Бабинцах (узнаваем из видеозаписи: https://youtu.be/dwcan_3_KsY). Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) можно посмотреть на официальном сайте ГУР.

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизированного ордена Жукова в батальоне "Юг". Использует номер: 79003678059, IMEI 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в Бабинцах (узнаваем по видеозаписи: https://youtu.be/D3pkF8tstak). Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) можно посмотреть на официальном сайте ГУР.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что российским пилотам укладывают парашюты таким образом, чтобы они не раскрывались. Президент РФ Владимир Путин отправляет военных на верную смерть.

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