Россияне случайно признали их потери в войне, но отметили, что готовятся к смерти еще 100 тысяч

Министерство финансов оккупантов обратилось к правительству, в котором говорит об отсутствии денег на выплату "гробовых" и отмечает, что им не хватает более 300 миллиардов рублей.

В России на официальном уровне случайно подтвердили данные Генерального штаба Украины о погибших оккупантах на нашей земле. За время полномасштабного вторжения число убитых российских солдат достигает более 53 тысяч человек, говорится в ТСН.

Все это время пропагандисты могут убеждать всех, что захватническую войну Россия ведет без потерь и с существенными преимуществами. В то же время, местные российские чиновники, которым не до выступлений на федеральных телеканалах, считают деньги. И в Министерство финансов РФ присылают на первый взгляд обычное письмо российскому правительству – сверка выплат из российского бюджета так называемых гробовых. Это компенсации семьям убитых оккупантов на которые те потом покупают себе порядок.

В перехваченном документе говорится, что на 26 августа сумма компенсаций составляет 361 миллиард рублей. Такая сумма взята не из головы, чиновники руководствуются указом Путина, которым установлена сумма компенсации погибшим 7 миллионов рублей за тело. И дальше только математика – 361 миллиард рублей делим на сумму компенсации и получается более 48 тысяч выплат.

То есть одним письмом чиновники российского правительства подтвердили данные украинского Генерального штаба.

Такой документ направили чиновники не случайно. К этому году заложенные в бюджет России «гробовые» уже закончились. И сейчас правительство нуждается в дополнительных 271 миллиарде рублей.

Но на этом фактическая явка с повинной не ограничивается. Чиновники уже ведут расчеты выплат "гробовых" и в следующем году, на это планируется выделить предварительно 700 миллиардов рублей. А это значит, что российское правительство ожидает показатели смертности своих солдат в следующем году с отметкой до ста тысяч человек.

Важно отметить, что расчет касается исключительно служителей Министерства обороны России, не охватываемых данными о военных Росгвардиях, агентах ФСБ, наемников группировки «Вагнера», а также принудительно мобилизованных с временно оккупированных территорий.

Оккупационный провал своеобразно подтверждает и российское Минобороны. Там снова меняют начальников. Западной группировкой войск поручили руководить генералу Александру Лапину. После побега российских оккупантов из Киева, Чернигова и Сум этот генерал раздавал медали солдатам. Среди награжденных установили сын этого генерала Дениса Лапина.

Одним письмом Кремль фактически подтвердил и подписался под ежедневной постройкой украинского Генерального штаба о численности погибших российских солдат в Украине.

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