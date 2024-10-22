Россияне случайно уронили авиабомбу на поселок в Белгородской области

Российские военные уронили авиабомбу на поселок в Белгородской области.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что упавшую очередную ФАБ нашли 21 октября в поселке Комсомольское, расположенном в 40 км от границы с Украиной. Авиабомба "нештатно сошла" и упала рядом с магазином. До ближайших домов от места падения бомбы – полторы сотни метров. Пострадавших и повреждений вроде бы нет.

По подсчетам ASTRA, это, по меньшей мере, 131 бомба, которая "внештатно упала" на Россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь этого года. Отмечается, что наиболее часто падают ФАБ-250 и ФАБ-500.

Напомним, Турция тайно запретила экспорт в РФ американских товаров военного назначения. Среди них – современная электроника, которую регулярно находят в ракетах и беспилотниках, сбитых в Украине, например, процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства вооружений.

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