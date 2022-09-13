Россияне сменили командование западной группировки войск: аналитики ISW не верят в его успехи

В Москве после неудач на фронте решили сменить командование западной группировки войск.

Новым командующим этой группировкой армии России стал генерал-полковник Александр Лапин. Впрочем, он не показал никаких признаков того, что он намерен изменить свою текущую ограниченную наступательную кампанию.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны в новом отчете.

В отчете ISW отмечают, что Лапин, похоже, полон решимости продолжать атаки, не имеющие реальных шансов на достижение значительных в оперативном отношении. "Не говоря уже о решающих успехах", — считают аналитики.

К слову, в течение 12 сентября ВС РФ продлили наземные атаки в Донецкой области. Впрочем, Вооруженные силы Украины отразили попытки оккупантов наступать на населенные пункты вокруг Бахмута и Авдеевки.

Напомним, после сокрушительного поражения на Харьковщине окружение Путина толкает его на последний радикальный шаг. В околокремлевских кругах настоящий фестиваль паники и истерики.

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