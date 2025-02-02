Россияне сменили тактику атак на Харьков: мэр раскрыл подробности

В Харькове январь 2025 года был более или менее спокойным, но враг сменил тактику. Он атаковал город преимущественно дронами. Хотя обстрелы были не так массированы, как раньше, они нанесли значительный ущерб харьковчанам.

Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Все мы почувствовали, что январь был более-менее спокойным. Враг изменил тактику и атаковал город не так часто и преимущественно дронами. Казалось бы, не такие массированные обстрелы, как бывало раньше, но и этого хватило, чтобы нанести харьковчанам немалый вред", – написал он.

По его словам, в Харькове за прошлый месяц повреждено 47 жилых домов, выбиты 144 окна в квартирах и 19 в подъездах. Все повреждения уже закрыты. Также отремонтировано 9 крыш. После каждого удара на место выезжали коммунальщики, аварийные службы и чрезвычайники. Всего за январь работало до 112 специалистов и 28 единиц техники.

Напомним, города, ближайшие к линии фронта: Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев, подвергаются обстрелам из авиации и дальнобойного оружия. Эта опасность будет оставаться актуальной. Однако у армии РФ нет возможности наступать на эти областные центры.

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