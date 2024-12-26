Россияне изменили тактику на Лимано-Купянском направлении: как теперь действует враг

На Лимано-Купянском направлении происходит увеличение вражеской активности, которое длится уже три недели. Россиян изменили тактику и теперь начали атаковать позиции ВСУ большими пехотными группами.

Об этом сообщил пресс-офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

“Если раньше мы видели по 5-7 человек, то есть до отделения – сейчас мы видим, что противник наступает даже взводами. Параллельно работают артиллерией, РСЗО, авиацией и FPV и сбросами. В последнее время пехоты стало много и больше стало трупов вражеских врзле наших позиций”, – отметил майор НГУ.

Ранее на Купянском направлении украинские бойцы уничтожили бронетанковую группу армии РФ. Враг окончательно потерял БМП и танк. Личный состав противника был ликвидирован.