Россияне сменили тактику на юге: в ВСУ рассказали о намерениях россиян

Российские оккупанты возобновили практику применения зенитно-ракетных систем С-300 по наземным объектам.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что захватчики продолжают усиливать давление на юге Украины на гражданское население прифронтовых и деоккупированных территорий.

В частности, за прошедшие сутки враг активизировал вражеские обстрелы.

"Подтверждая свою террористическую сущность, оккупационные войска усилили огненное и психологическое давление на гражданское население прифронтовых и деоккупированных территорий. Одновременно с артиллерийскими обстрелами правобережной Херсонщины враг продолжал тактику применения управляемых авиабомб", — говорится в сообщении.

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Как сообщили в командовании, около 70 ударов было направлено по объектам социальной инфраструктуры, жилым кварталам и сельскохозяйственным угодьям. Кроме того, повреждены линии электропередач, школа, жилые дома, автомобили, в том числе полицейские.

"Погибли две гражданские женщины — мать и дочь. Еще одна женщина получила ранения, а 18-летний юноша получил ранение при попытке разобрать найденное в поле неизвестное устройство", — сообщили в командовании.

Также захватчики трижды атаковали авиацией Бериславский район, применяя управляемые авиабомбы и противорадиолокационные ракеты. Удары были нанесены по промышленной инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям.

"Погибли двое 18-летних юношей. В городе Снигиревка повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома...", — поделились военные.

Добавим, минувшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

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